Op huwelijksreis? Prins Harry en Meghan Markle doen het vóór hun grote dag

Koppels die op trouwen staan, zijn in aanloop naar hun huwelijk druk in de weer met van alles en nog wat te regelen. De Britse prins Harry en zijn Meghan Markle willen vooral ontspannen aan hun grote dag beginnen en trekken net ervoor naar het buitenland voor een pre-moon. Een trend volgens wedding planners in Groot-Brittannië, maar hoe zit het bij ons?

Volgens de Britse pers vertrekken prins Harry en Meghan begin mei naar het Griekse eiland Corfu voor een romantische trip voor hun huwelijk. Daar gaan ze aan boord van een jacht en zullen ze een zeiltocht maken rond de Ionische eilanden, inclusief een tussenstop in Zakynthos. Tegen 19 mei zijn ze dan - helemaal ontspannen - terug in Londen voor hun bruiloft in het Windsor Castle.

Britse trend

“Pre-moons zijn een trend, en niet enkel voor royals”, zegt James Bell, managing director van The Turquoise Holiday Company in The Telegraph. “We zagen de populariteit van pre-moons de laatste tijd met tien procent stijgen. De reisjes zijn meestal korter dan de klassieke huwelijksreis en gaan naar plaatsen waar zon is gegarandeerd zoals Dubai of de Malediven."

En bij ons?

Belgische koppels blijven voor hun grote dag meestal gewoon thuis om alles te (laten) regelen en op te volgen. Wedding planner La Sensa heeft nog geen ervaring met pre-moons en ook bij Absolutely Fabulous Weddings merken ze geen plotse toename in reisjes voor de grote dag. “Heel uitzonderlijk hebben we een bruidspaar dat er heel gerust in is en er een weekje tussenuit trekt voor de trouw. Als ze terug zijn, zijn ze uitgerust en hebben ze een mooi kleurtje. Maar voor alle duidelijkheid: het merendeel kiest niet voor een zogenaamde pre-moon. Wat wél vaak voorkomt is een mini-moon. Dat is een kort reisje - denk aan een citytrip - na het trouwfeest om even te bekomen. Een langere reis, meestal naar een zonovergoten bestemming, wordt vaak gepland in de winter."

Uitgebreide vrijgezellentrip

Bij Feriatus merken ze een andere trend op voor het huwelijk. “Vroeger ging men voor een vrijgezellenfeest een namiddagje naar Brugge of met Vespa’s gaan rijden. Nu zijn vrijgezellenfeestjes een pak uitgebreider geworden. We merken dat het koppel soms een week apart op reis gaat met vrienden. De ene groep gaat naar Amerika, de andere trekt erop uit naar Ibiza.”

