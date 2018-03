‘Temptation Island’ gemist? Met deze fragmenten ben je weer helemaal mee

Verliefde mensen durven zichzelf al eens belachelijk te maken. Sommigen doen een huwelijksaanzoek op de top van een hoge berg, anderen tatoeëren de naam van hun lief op hun billen. Maar sinds ‘Temptation Island’ heeft de definitie van een verliefde dwaas een nieuw gezicht en een nieuwe naam. Timmeke Timmeke, wat doe je nu?

Tim heeft duidelijk geen spijt van zijn avontuur met verleidster Cherish. Hij toont geen berouw na zijn beslissing om het bed te delen met zijn temptation. De twee ontwaken in elkaars armen.

Verleidsters Cherish en Chloë brengen elkaar op de hoogte van hun nachtelijke avonturen met Tim en Kevin.

Tim en Cherish zoeken voortdurend elkaars gezelschap op. Maar dat is niet naar de zin van Mezdi, die duidelijk grenzen wil afbakenen tussen het duo.

Toch zijn Tim en Cherish officieel een koppel. Hun liefde wordt meteen bezegeld met een ring.

Voor Megan zijn het verwarrende tijden op ‘Temptation Island’. De gevoelens die ze kreeg voor verleider Joshua worden door hem niet beantwoord, en dat weegt door op haar gemoed.

Fabrizio heeft dan weer een leuke verrassing in petto voor Daniëlle. Het duo is sinds dag één onafscheidelijk. Hun band is zo sterk dat Fabrizio Daniëlles eerste tattoo mag ontwerpen én plaatsen.