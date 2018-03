Mogelijk twee doden bij schietpartij in Frans dorp: “Dader heeft banden met IS”

In het Franse dorp Trèbes, bij Carcassonne, is een gijzeling aan de gang in een supermarkt. Eerder zouden één of meerdere daders vanuit een wagen op politieagenten geschoten hebben. De dader zou handelen in naam van IS. De Zuid-Franse nieuwswebsite La Dépêche.fr vernam van de burgemeester dat de beenhouwer van de supermarkt gedood is. Mogelijk viel er een tweede dodelijk slachtoffer.



De dader, wiens leeftijd rond de dertig jaar wordt geschat, heeft in Carcassonne vier agenten van de CRS, de nationale politie, die in burger aan het joggen waren beschoten vanuit een wagen. De schutter loste vijf of zes schoten. De politievakbond UNSA zegt dat één agent daarbij gewond is geraakt aan de schouder.

Na de schietpartij vluchtte de schutter weg in de richting van Trèbes, achtervolgd door de politie. Daar vluchtte hij de supermarkt Super U binnen en riep hij, volgens La Dépêche “Allahu akbar”.

Het is voorlopig niet duidelijk of er onderhandeld wordt met de dader of daders. De buurt is volledig afgesloten en er cirkelt een politiehelikopter boven het warenhuis. Het was druk, er zitten dus veel klanten binnen in de winkel.

Premier Edouard Philippe spreekt van een “zeer ernstige situatie”. De antiterreurcel van het Franse openbare ministerie heeft zich op de zaak gezet.