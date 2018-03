Derde keer, goede keer? Lierse hoopt na weekend op witte rook

De onderhandelingen omtrent de overname zijn nog steeds lopende op het Lisp. Dat bevestigde teammanager Roel Rymen gisteren. De spelers kregen sinds dinsdag geen bijkomende informatie meer en werden ook na de oefenpot bij Sint-Truiden een spreekverbod opgelegd. “Maar we blijven erbij dat de overname nakende is. Tijdens het weekend hopen we nieuws te hebben. En ja, het gaat nog steeds om dezelfde overnemer.”

Contractueel mag Lierse de naam van de overnemer niet geven, maar algemeen wordt verwacht dat het om ex-Waregemspeler David Nakhid gaat. Die zou bijkomende financiële steun uit Qatar krijgen.

Ondertussen speelden de Pallieters in een oefenmatch 2-2 gelijk bij Sint-Truiden. Lierse kwam tot twee keer toe op voorsprong. Eerst knalde Janssens van buiten de grote rechthoek de openingsgoal binnen, na de pauze trof Laurent raak in de korte hoek. Tot twee keer toe keerden de Truienaars terug in de partij vanop de stip. Joachim, Camargo, Buysens, Hall, Ntambwe en Vinck kwamen gisteren niet in actie bij geel-zwart.