Nu Tim de grote bedrieger van 'Temptation Island' blijkt te zijn, lijkt het geflirt van Mezdi plots erg onschuldig. Lijkt, want zijn (ex-?)vriendin Danielle vertelt op de sofa bij Goedele dat Mezdi ook voor 'Temptation Island' niet bepaald een trouwe jongen was. "Hij had twee andere relaties tijdens die van ons", vertelt ze. Maar toch houdt ze nog steeds van hem.

