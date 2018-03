150 walvissen spoelen aan op strand in Australië

De Australische kustwacht staat voor een bijna onmogelijke opdracht. Vrijdag zijn maar liefst 150 walvissen aangespoeld op Hamelin Bay, ongeveer 300 km ten zuiden van Perth. Meer dan 130 walvissen zijn intussen overleden, ondanks de inspanningen van de redders.

De aangespoelde dieren werden vrijdagochtend ontdekt door vissers, die meteen alarm sloegen. Op dat moment waren meer dan de helft van de walvissen al gestorven. De autoriteiten gingen over tot actie om de overige dieren te redden.

“De reddingsoperaties worden bemoeilijkt door de verslechterende weersomstandigheden. We moeten ook ieders veiligheid kunnen garanderen vooraleer we de walvissen verplaatsen”, vertelt Jeremy Chick van het ministerie van Visserij. Er is bovendien een haaienalarm afgekondigd, omdat de dode walvissen haaien aantrekken. De stranden werden intussen gesloten voor het grote publiek.

Mysterie

Kort na de ontdekking van de aangespoelde walvissen, werd duidelijk dat het ging om Indische Grienden. Die walvissoort staat erom bekend wel vaker aan te spoelen op stranden. Hoe dat komt, is voor de wetenschappers een raadsel. Mogelijk waren enkele walvissen ziek of gewond. Of ze maakten een navigatiefout. Wanneer ze aanspoelen, zenden ze akoestische signalen uit naar hun soortgenoten, die dan ook stranden.