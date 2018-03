Stoffel Vandoorne na tiende tijd: "Ik kijk al uit naar morgen"

Onze landgenoot Stoffel Vandoorne reed tijdens de eerste en tweede oefensessie de tiende tijd. Vandoorne hoopt morgen te kunnen profiteren van wisselende weersomstandigheden om zijn McLaren zo ver mogelijk naar voor op de grid te kwalificeren.

"Vandaag was een redelijk goede dag," blikt Vandoorne terug op beide oefensessies. "We verloren zo'n 45 minuten tijdens de eerste oefensessie maar vervolgens had ik een goede run en leerde ik veel over de wagen, wat op zich het belangrijkste was na de wintertests die we hadden. De problemen die we hadden waren niet groot en we hebben die snel overwonnen."

Vandoorne spreekt over een productieve eerste dag en hoopt om morgen tijdens de laatste oefensessie om zijn wagen nog beter af te stellen zodat hij nog wat sneller is.

"We hadden een zeer productieve dag en ik kijk er naar uit om alle puzzelstukken samen te laten vallen tijdens het afstellen van de wagen morgen. We zullen zien hoe ver dat ons brengt. Ik denk dat we er redelijk goed voorstaan en het gevoel dat ik in de wagen heb is positief. Hiermee kunnen we echt aan de slag. Alles verloopt zoals ik wil en we moeten nu gewoonweg pushen om onze performance te verbeteren."

Ook het weer kan tijdens de kwalificatie op zaterdag en de race op zondag een belangrijke rol spelen. Er wordt immers regen voorspeld.

"Ik kijk er naar uit om eventueel morgen op een natte baan te kwalificeren. We bevinden ons in een groep waarbij alles zeer dicht op elkaar zit en de omstandigheden die veranderen kunnen het voor iedereen wat moeilijk maken. Hopelijk kunnen we profiteren van de regen die tijdens dit weekend voorspeld wordt en maken we er het beste van."

