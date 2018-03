Prijzen Pukkelpop: duurdere tickets, afvalwaarborg en betalen voor camping

Pukkelpop verhoogt dit jaar opnieuw de prijzen van dag- en combitickets. Dagtickets worden 1 euro duurder, combitickets zullen 6 euro meer kosten. Ook voert het festival een afvalwaarborg in en zullen kampeerders moeten betalen voor een campingticket. De ticketverkoop van Pukkelpop start op woensdag 28 maart om 13 uur.

Pukkelpop kondigde eerder al 93 nieuwe namen aan, nadat N.E.R.D. per ongeluk een voorlopige affiche op sociale media plaatste. Nu geeft Pukkelpop meer info over de ticketprijzen. Trouwe fans van het festival zullen dit jaar wat dieper in de portefeuille moeten tasten. Een dagticket kost nu €100 in plaats van €99. De prijs van een combiticket verhoogt van €199 naar €205.

De prijs voor eet- en drankbonnen blijft dezelfde als voorgaande jaren. Een Food & Drinks voucher kost in voorverkoop €50 voor 20 stuks, op het terrein zelf betaal je €15 voor 5 Food & Drinks tickets. De voorverkoop van de Food & Drinks vouchers loopt tot en met dinsdag 31 juli 2018.

Kamperen

Wie graag kampeert tijdens Pukkelpop moet rekening houden met een belangrijke verandering. Frederik Luyten, woordvoerder Pukkelpop: “Camping Chill wordt betalend maar gratis kamperen kan uiteraard nog steeds. Camping Relax blijft gratis en heeft net dezelfde faciliteiten als Camping Chill, enkel de wandelafstand is wat groter. Bovendien rijden er op regelmatige tijdstippen gratis festivalshuttles van en naar het festivalterrein.”

Ook nieuw: een afvalwaarborg van €10 voor de kampeerders. Op de officiële PKP-kampeerterreinen (Camping Chill, Camping Relax en Camping Relax+) kan de festivalbezoeker bij elke Recycle Point of campingmedewerker twee soorten vuilniszakken bekomen: eentje voor restafval, eentje voor PMD (plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkarton). De bedoeling is om tijdens het verblijf afval (beter en correct) te sorteren.

“De terugbetaling van de afvalwaarborg gebeurt automatisch na afloop van het festival. Op voorwaarde dat de festivalganger in kwestie zijn afval gesorteerd heeft binnengebracht in een Recycle Point (restafval of PMD) en zijn polsbandje daar liet inscannen”, zegt Luyten.