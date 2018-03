Affiche TW Classic is rond: Richard Ashcroft en BLØF nog toegevoegd

Met de toevoeging van gewezen The Verve-frontman Richard Ashcroft en de Nederlandse band BLØF - van dikke hit Zoutelande - is de affiche van TW Classic helemaal rond. Er zijn nog steeds tickets te koop voor het evenement op zaterdag 14 juli.

TW Classic vindt naar jaarlijkse gewoonte een week na Rock Werchter plaats, eveneens op het festivalpark in Werchter. De line-up van dit jaar kan je gerust indrukwekkend noemen: Kraftwerk, Editors, The National, dEUS, BLØF, Nathaniel Rateliff & The Night Sweats en Richard Ashcroft.

Tickets voor het evenement zijn nog steeds te koop. Meer info vind je op de website van TW Classic.