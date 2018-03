Drew Barrymore reageert heel eerlijk als een vrouw opmerkt dat ze er 'zwanger' uitziet

Wanneer het in een Amerikaans interview met James Corden over diëten gaat, is actrice Drew Barrymore bijzonder eerlijk. Net zo eerlijk als tegen de vrouw die dacht dat de actrice opnieuw zwanger was.

"Ik haat diëten!", vertelt actrice Drew Barrymore (43) in 'The Late Late Show with James Corden' op de Amerikaanse zender CBS. In het interview is de actrice bijzonder openhartig over haar strijd tegen de kilo's.

Na de geboorte van haar kinderen Olive (5) en Frankie (3), en de scheiding van haar ex-man Will Kopelman, kwam Drew Barrymore wat kilo's aan die ze voor de opnames van haar nieuwe televisieserie 'Santa Clarita Diet' heel graag weer kwijt wilde. "De show was voor mij echt de wake-up call dat ik weer wat meer aan mezelf moest denken. Ik wilde afvallen!" En daar slaagde ze toen ook in, door een strikt veganistisch dieet en elke dag work-outs. "Ik ben altijd al een jojo geweest, net omdat ik zo graag eet. Eten is mijn leven! Ik zou de wereld rondreizen voor lekker eten."

"Nee hoor, ik ben gewoon dik"

In de show vertelt de actrice hoe ze op restaurant aangesproken werd door een onbekende vrouw. "Wauw, je hebt zoveel kinderen", zei de vrouw toen. "Ze zijn niet allemaal van mij, ik heb er maar twee", reageerde Drew Barrymore. "Oh, en er is duidelijk nog eentje op komst", antwoordde de vrouw. Drew Barrymore vertelt dat ze even van van haar melk was, maar dat ze de vrouw meteen antwoordde: "Nee hoor, ik ben gewoon dik."

"Ik heb misschien gevat gereageerd, maar ik vond het toch echt wel grof van die dame", geeft de actrice in het interview nog toe.