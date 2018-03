Antwerp Giants gaan in Sportpaleis op zoek naar nieuw toeschouwersrecord voor Belgische basketbalwedstrijd

Vanavond gaat in het Sportpaleis van Antwerpen de grootste basketbalwedstrijd van het land door. De negende editie van de Night of the Giants brengt Antwerp Gants versus Brussels en met misschien 17.250 toeschouwers ook een nieuw record voor een Belgische basketbalwedstrijd.

Omdat het de negende editie is, brengen we u met 9 cijfers alvast in de sfeer voor de ‘Night of the Giants’. De toeschouwers kunnen vanavond trouwens leuke prijzen winnen. Een mountainbike, een reis, en als de Giants 80 punten scoren krijgen de fans (op vertoon van hun ticket) in het Wijnegem Shopping Center en bij IJsboerke een leuke attentie.

Foto: TOM GOYVAERTS/GMAX Agency

1. 17.250 fans en nieuw record?

Het toeschouwersrecord voor een Belgische basketbalwedstrijd staat op 17.150. Dat werd in 2016 op de zevende editie van de ‘Night of the Giants’ bereikt. Met staanplaatsen en Hot Seats is de capaciteit opgetrokken tot 17.250. Een nieuw record is mogelijk aan de orde.

2. Vier nederlagen, evenveel overwinningen

De voorbije acht edities brachten voor de Antwerp Giants vier overwinningen en evenveel nederlagen.

3. 16de basketbalevent in 85 jaar Sportpaleis

Het Sportpaleis bestaat 85 jaar en brengt vanavond een zestiende basketbalevent. Naast de negen edities van de ‘Night of the Giants′, ook driemaal Harlem Globetrotters, Dennis Rodman en zijn NBA-legends en tweemaal Antwerpse-Racing Mechelen in de jaren zestig.

Domien Loubry en zijn Basic-Fit Brussels zijn vanavond de tegenstander in het Sportpaleis Foto: GOYVAERTS/GMAX Agency

4. 70 Hot Seats

Voor het eerst pakt de ‘Night of the Giants’ uit met Hot Seats. Een zeventigtal “betere” plaatsen gingen de deur uit.

5. 1.500 Vips

1.500 Vips worden in eerste instantie weer in het Hospitality Center en de Backstage Lounge verwacht. Onder hen enkele Bekende Vlamingen en politici. Minister-president van Vlaanderen Geert Bourgeois, Antwerps burgemeester Bart De Wever, Schepen van de Haven Marc Van Peel en ook John Porter (CEO Telenet) worden verwacht.

6. 1.200 maaltijden

Maar liefst 1.200 maaltijden worden er op de ‘Night of the Giants’ geserveerd.

7. 300 medewerkers

Om de grootste basketbalwedstrijd van het land in goede banen te leiden zijn er 300 (o.a. veiligheid, crew, togen, parkingwachters, medewerkers Giants) medewerkers actief.

Giants-coach Roel Moors Foto: TOM GOYVAERTS/GMAX Agency

8. Roel Moors acht keer op ‘Night of the Giants’

Geen enkele speler was op de negen edities van de partij. Roel Moors maakte er wel vijf als speler mee en drie als (assistent-)coach van Antwerp Giants. Hij miste alleen de eerste editie van 2007.

9.100 personen verzorgen entertainment

De ‘Night of the Giants’ is ook een portie entertainment. Maar liefst 100 mensen, DJ Robert Abigail, Ketnet Musical Team U.P. , Art Gym, Flash Family Bboy Crew en Heat Dance Team verzorgen het spektakel.