Onderzoek bevestigt: wolf werd doodgereden

Maaseik - Onderzoek van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) heeft uitgewezen dat de wolf die op zondag 11 maart in Opoeteren werd gevonden, werd doodgereden. De vermoedens dat het dier overleed door verwondingen aan een klem kloppen dus niet.

“Het gaat hier om een mannelijk dier van 31,6 kg, met een lengte van 117,5 cm van neuspunt tot staartwortel”, licht Koen Van Den Berge, expert carnivoren van INBO, toe. De staart is 41 cm lang zonder haarpluim, 51 mét. “Het dier is wel degelijk een verkeersslachtoffer, al dachten sommigen aan een klemvangst op basis van de wonde aan de voorpoot. De linkerdij was gebroken en de lever op meerdere plaatsen gescheurd: de inwendige bloedingen die daarop volgden, zijn het dier fataal geworden.”

De wolf was in goede conditie, en werd geboren rond 1 mei 2017. Dat laatste werd bepaald op basis van een röntgenopname van het gebit. Joachim Mergeay van het team Genetische Diversiteit coördineerde de DNA-analyse: “DNA leert ons dat de wolf afkomstig is van de Centraal-Europese populatie, waartoe de Duitse wolven behoren, en dat hij het zogenaamde Haplotype H2 draagt. Naya, de wolf die zich nog steeds schuilhoudt in en nabij het Militair Domein van Leopoldsburg, is van een andere Haplotype, H1. H2 komt voor bij slechts 5% van de Duitse wolven, en komt niet voor in de Frans-Italiaanse populatie.”

De bijtsporen op de schapenkadavers uit Bree en Rotem geven telkens een 100% match op Haplotype H2, en zijn met 95% zekerheid toe te schrijven aan de aangereden wolf.

Het is de eerste keer dat een wolf op de autopsietafel van het INBO belandt. De onderzoekers hebben dus nog geen materiaal om de gegevens te toetsen en in perspectief te plaatsen.

Omdat Naya zich ondertussen nog nauwelijks verplaatst buiten het militair domein en nabije omgeving wordt haar positie vanaf nu nog maar 4 keer per dag bepaald. Zo hoopt de Duitse wetenschapper de levensduur van de batterij van haar zender gevoelig te verlengen. Tegelijk is het niet langer mogelijk het terreingebruik van Naya in detail te volgen.