De koninklijke baby is nog niet geboren maar heeft wel al een website

Het zijn de laatste loodjes voor Kate Middleton en dus zijn alle baby-voorbereidingen bijna afgerond. Ook de website van de derde koninklijke baby staat ondertussen online. Net als bij prins George en prinses Charlotte zullen hier geregeld updates gepost worden.

In de laatste rechte lijn richting bevalling hebben Kate Middleton en prins William ondertussen ook de website van hun derde kindje online gezet.

Op royal.uk/baby is voorlopig nog niet veel te zien. Enkel wat foto's en doorkliks naar prins George en prinses Charlotte, en de uitgerekende datum van het derde kindje. Op de website zullen geregeld updates en foto's gepost worden, net als bij grote broer en zus.

De komende maanden zal er in elk geval veel nieuws gedeeld kunnen worden uit Kensington Palace. Begin april zou het kindje geboren moeten worden en op 19 mei is er de bruiloft van prins Harry en Meghan Markle. Het is nog niet bekend of Meghan Markle ook een eigen website zal krijgen.

Over de derde koninklijke baby van Kate en prins William wordt ondertussen al lang gespeculeerd. Volgens bookmakerskantoren en weddenschappen zijn dit de grootste kanshebbers voor de naam: Arthur, Frederick, Alice en Victoria.