Is dit de braafste en schattigste puppy ooit?

Een baasje heeft een extreem schattige foto gemaakt waarin zijn puppy te zien is, op de passagierszetel en met een veiligheidsgordel aan. De foto haalde al tienduizenden ‘vind-ik-leuks’.

Het plaatje werd op de socialenetwerksite Reddit gepost en haalde intussen al meer dan 22.000 ‘likes’. Op de foto is duidelijk te zien hoe een baasje in de auto zit met naast hem een vastgegespte labrador retriever, lekker relaxed - de pootjes in de lucht - en klaar om aan een ritje te beginnen.

“Safety First!”, schreef de oorspronkelijke poster erbij.

Foto: Reddit

In een reactie onder de post is een persoon kritisch: “Je kan dit misschien wel schattig vinden, maar zoals ik het zie: de honden worden slimmer en slimmer. Ze leren om het over te nemen. Wees op je hoede.”