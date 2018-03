Dit briefje wil niemand tussen zijn hotellakens terugvinden

Een gebruiker van de socialenetwerksite Reddit heeft gedeeld hoe hij erachter kwam dat de lakens in zijn hotelkamer niet eens ververst waren na het gebruik door de vorige hotelgast.

Je kent het wel: je hebt een hele dag rondgelopen in een vreemde stad en wil niets liever dan languit neerploffen op verse hotellakens. Alleen: wat als die lakens helemaal niet vers blijken? Het overkwam een gebruiker van de socialenetwerksite Reddit, die een briefje deelde dat hij tussen zijn lakens aantrof.

“Als je dit briefje leest, zijn de lakens niet vervangen”, staat erop te lezen.

Foto: Reddit

De foto ging viraal en heel wat lezers deelden hun eigen ervaringen in een reactie.

“Ik verbleef ooit in een hotel waar ik een bedwants tussen de lakens ontdekte”, vertelt iemand. “Toen ik het aan de receptie ging melden, kreeg ik de kamer ernaast. Maar een uur later merkte ik dat ze mijn oorspronkelijke kamer al aan iemand anders hadden gegeven.”

“Ik zat eens op hotel in Los Angeles en toen ik de lakens opende, ontdekte ik een enorme bloedvlek”, schrijft iemand anders. “Alsof iemand met een mes was gestoken. De man aan de receptie werd kwaad toen ik om een terugbetaling vroeg. We moesten het bijna uitvechten toen we weg wilden.”