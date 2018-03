Pijnlijke schrijffout duikt op na renovatie van oorlogsmonument

Roeselare - Pijnlijke fout op het pas gerenoveerde monument voor de gesneuvelde soldaat in Oekene. In het Vlaamse volkslied dat erop prijkt werd ‘en zegen’ vervangen door ‘in zeden’. Het stadsbestuur valt uit de lucht en onderzoekt wie de fout gemaakt heeft.

Op het pas gerenoveerde monument voor de gesneuvelde soldaat aan de Sint-Martinuskerk in Oekene staat een fout. “O Kruis in het bloed onzer helden geplant. Bewaar steeds, en zegen ons Vlaanderland”, is de laatste zin uit het Vlaamse volkslied O kruise den Vlaming. Wat er op het monument staat is: “O Kruis in het bloed onzer helden geplant. Bewaar steeds, in zeden ons vlaanderland”.

Een pijnlijke vergissing. Een zin die nochtans meteen terug te vinden is via de meest eenvoudige onlinezoekmachines en nog op andere monumenten te lezen is, onder andere in Dilsen-Stokkem.

Het was Marc Luyckx (74) , bestuurslid van het Davidsfonds Oekene, die de fout ontdekte. “De meesten kennen die teksten natuurlijk niet”, zegt Marc, die de fout al snel ontdekt had. “Ik ben onderwijzer geweest in Oekene en ik trok met mijn leerlingen vaak door het dorp. Die teksten kwamen ook in de les aan bod. Ik had er sowieso een oog voor, aangezien mijn oom Alberic Luyckx op het monument staat. Veel oud-strijders op het monument stammen uit families die nog altijd in Oekene wonen.”

Onderzoek

Het monument voor de gesneuvelde soldaat werd in de jaren twintig van de vorige eeuw aan de kerk geplaatst en kreeg vorig jaar voor het eerst een opknapbeurt. Hoe de fout kon gebeuren is een raadsel. Marc Vanwalleghem (CD&V), schepen van Vaderlandslievende Verenigingen, valt uit de lucht als we hem op de fout wijzen. “Oei, verdikke. Niemand heeft dit ooit gesignaleerd. Dat is een grote fout”, klinkt het.

Na een kleine rondvraag is de schepen niet veel wijzer geworden. “Maar we bekijken het zeker verder. We gaan onderzoeken wie die fout gemaakt heeft. Hoe stond het op de oude steen? Niemand weet dat nog en de foto's zijn net op die plaats niet duidelijk.” Vanwalleghem denkt na over alle mogelijkheden. “Ik dacht eerst dat het iets met de oude spelling te maken had, maar dat kan niet he. Is de tekst zo doorgegeven? Heeft iemand dat verkeerd gelezen en zo doorgegeven aan de steenkapper? Hoe dan ook, het moet worden rechtgezet, want dit kan niet. Niemand heeft het opgemerkt, maar ik ben blij dat we het nu weten, dan kunnen we het tenminste rechtzetten. Missen is menselijk, maar dit moet worden gecorrigeerd.”

Marc Luyckx is zeker dat het correct op de oude steen stond. “Volgens mij heeft iemand de teksten op een blaadje geschreven, heeft de arduinkapper dat zo overgenomen en moet de fout daar gebeurd zijn.” Rechtzetten is voor hem geen vereiste. “Ik zou eerst de kostprijs moeten zien. Volgens mij gaat dat veel te veel kosten. Zo erg vind ik dat persoonlijk niet, het is een merkwaardig verhaaltje.”