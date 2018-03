Stoffel Vandoorne tiende tijdens tweede oefensessie in Australië, Hamilton snelste

Ook tijdens de tweede oefensessie voor de GP van Australië heeft Lewis Hamilton de snelste tijd gereden. Onze landgenoot Stoffel Vandoorne reed een sterke tiende tijd.

Op het stratencircuit van Albert Park in Melbourne kregen we tijdens de tweede oefensessie voor de GP van Australië al meteen wat meer actie en spektakel op de baan. De rijders zochten overduidelijk meer de limiet op en dat leidt uiteraard tot foutjes.

Het stratencircuit in Australië is tijdens het begin van een raceweekend immers steeds erg 'glad'. Door een gebrek aan grip ging menig rijder dan ook in de fout. Zoiets zorgt uiteraard voor spectaculaire beelden.

Ocon explores one of Melbourne's many gravel traps- then Bottas has a look too ??#AusGP #F1 pic.twitter.com/tsAebIfXix — Formula 1 (@F1) March 23, 2018

Sainz is the latest driver to explore the beach-like scenery in Australia ???#AusGP #F1 pic.twitter.com/ujhen2SrVQ — Formula 1 (@F1) March 23, 2018

Halverwege de tweede oefensessie was er even een rode vlag omdat er een kabel op de start-finishlijn was losgekomen, een schoonheidsfoutje dat eigenlijk niet zou mogen. Nadat de kabel was verwijderd konden de rijders snel opnieuw de baan op.

?? RED FLAG ??



A stray wire on the start/finish line has caused our first stoppage of 2018#AusGP #F1 pic.twitter.com/Ilmuz0xeAt — Formula 1 (@F1) March 23, 2018

Net als tijdens de eerste oefensessie was het Lewis Hamilton die aan het einde van de sessie de snelste tijd achter zijn naam had staan. In vergelijking met de eerste oefensessie lagen de rondetijden bovenaan echter heel wat dichter bij elkaar.

Max Verstappen volgde op iets meer dan een tiende van Hamilton terwijl Valtteri Bottas eveneens slechts een dikke twee tienden moest toegeven. Raikkonen en Vettel plaatsten Ferrari op de vierde en vijfde plaats.

Bij McLaren blikt men ongetwijfeld tevreden terug op de tweede oefensessie. Fernando Alonso en onze landgenoot Stoffel Vandoorne reden zich in de top tien. Opnieuw een bemoedigend resultaat dus voor Vandoorne, die nu al een veel beter seizoensbegin kent dan vorig jaar.

1. Lewis Hamilton Mercedes 1:23.931

2. Max Verstappen Red Bull Racing 1:24.058 +0.127

3. Valtteri Bottas Mercedes 1:24.159 +0.228

4. Kimi Räikkönen Ferrari 1:24.214 +0.283

5. Sebastian Vettel Ferrari 1:24.451 +0.520

6. Romain Grosjean Haas F1 1:24.648 +0.717

7. Daniel Ricciardo Red Bull Racing 1:24.721 +0.790

8. Fernando Alonso McLaren 1:25.200 +1.269

9. Kevin Magnussen Haas F1 1:25.246 +1.315

10. Stoffel Vandoorne McLaren 1:25.285 +1.354

11. Carlos Sainz jr Renault 1:25.390 +1.459

12. Sergio Perez Force India 1:25.413 +1.482

13. Nico Hülkenberg Renault 1:25.463 +1.532

14. Lance Stroll Williams 1:25.543 +1.612

15. Esteban Ocon Force India 1:25.888 +1.957

16. Brendon Hartley Toro Rosso 1:25.925 +1.994

17. Pierre Gasly Toro Rosso 1:25.945 +2.014

18. Sergey Sirotkin Williams 1:25.974 +2.043

19. Marcus Ericsson Sauber 1:26.814 +2.883

20. Charles Leclerc Sauber 1:26.815 +2.884

