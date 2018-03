Organisatie E3 Harelbeke heeft iedereen bij zijn pietje: Tom Boonen is niet de sheriff op de affiche

Harelbeke - Tom Boonen is niet de sheriff die poseert op de nieuwe affiche voor de E3 Harelbeke. Al lijkt de echte sheriff er wel veel op, het is wel degelijk meester-imitator Guga Baul.

Wie de afgelopen weken goed keek naar de affiche, had allicht al iets in de smiezen. De cowboy in kwestie deed wel erg veel moeite om zijn gezicht te bedekken met zijn hoofd en de zichtbare kaaklijn leek niet helemaal op die van Tom Boonen. En toch hield de organisatie voet bij stuk: het was wel degelijk de Kempense ex-toprenner die op de affiche prijkte. Een telefoongesprek tijdens de voorstelling moest dat in de verf zetten.

Begin maart kwam de aap toch uit de mouw. Guga Baul, die in het verleden geregeld Boonen imiteerde, kroop ook voor de E3 Harelbeke in de rol van de gewezen wielrenner.