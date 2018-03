Dominique Deruddere trekt naar India met ‘Iedereen Beroemd’

Acht jaar geleden was er al sprake van, nu is het eindelijk een feit: de Indiase remake van Iedereen ­Beroemd komt op 15 juni in India in de zalen, zo bevestigt Dominique Deruddere (60) aan onze redactie.

Daarmee krijgt het verhaal waarvoor Deruddere in 2000 een Oscarnominatie in de wacht sleepte, een potentieel publiek van ruim 1,3 miljard mensen. Voor zover ­Deruddere weet, is hij “de eerste Vlaamse filmmaker ooit wiens prent een remake krijgt in India”.

Het verhaal van fabrieksarbeider Jean die er alles aan doet om van zijn dochter Marva een succesvolle zangeres te maken, gaat in India Fanne Khan heten. De plot blijft grosso modo behouden: Fanne Khan vertelt over een 17-jarige zangeres die popster wil worden. De stijl van de film is evenwel ­typisch Bollywood, met de nodige aandacht voor dans en zang. De rol van vader Jean – in Iedereen ­Beroemd gespeeld door Josse De Pauw – gaat naar Anil Kapoor, een grote ster in India. De jonge zangeres, die in de Vlaamse versie werd gespeeld door Eva Van der Gucht, wordt vertolkt door een debuterende actrice.

Hoewel Deruddere, die al jaren in Los Angeles woont, niet direct ­betrokken was bij de Bollywood-versie van zijn film, is hij wel van plan naar India te reizen voor de première. “Contractueel zijn ze zelfs verplicht mij uit te nodigen.”

Behalve in India stevent Iedereen Beroemd ook af op een remake in het Spaans. “De rechten zijn vorige week verkocht aan de Mexicaanse productiemaatschappij die eerder Amores Perros (van Alejandro Iñárritu, nvdr.) heeft gedraaid.”