Trevor Noah komt naar Lotto Arena

Antwerpen - Slecht nieuws voor uw lachspieren: komiek Trevor Noah (34) komt op 28 september naar de Lotto Arena in Antwerpen.

De Zuid-Afrikaan volgde in 2014 Jon Stewart op bij ‘The Daily Show’, een razend populair Amerikaans satirisch nieuwsprogramma dat bij ons te zien is op Comedy Central. Als komiek is Noah echter al jaren een grote naam in het circuit, dankzij zijn snedige maatschappelijke commentaar en zijn stand-uproutines over zijn achtergrond en levensverhaal. Noah groeide op onder de Apartheid als kind van een zwarte Afrikaanse moeder en blanke Europese vader, waardoor hij eigenlijk “als misdaad” geboren was: interraciale relaties waren toen nog strafbaar in Zuid-Afrika. Noah schreef er een prijswinnend boek over dat weldra verfilmd wordt, met Oscarwinnares Lupita Nyong’o in de rol van Noahs moeder.

Tickets voor zijn optreden in de Lotto Arena kosten tussen de 33 en 79 euro en kunnen besteld worden via teleticketservice.com.