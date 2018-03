Vrouw (72) vecht voor haar leven na gezinsdrama, man pleegt wanhoopsdaad

Harelbeke - In Bavikhove vond gisteren een gezinsdrama plaats. Nadat Jacques Baert (74) in Stasegem uit het leven was gestapt, vond de politie zijn echtgenote Jacqueline Van Biervliet (72) in kritieke toestand thuis. Ze vocht gisteren nog voor haar leven.

Het incident waarbij Jacques Baert (74) om het leven kwam, leek gisterochtend op het eerste gezicht op een ongeval of een wanhoopsdaad. Maar toen de agenten het slechte nieuws wilden melden aan zijn echtgenote Jacqueline Van Biervliet, werd duidelijk dat er meer aan de hand was. Ze troffen de 72-jarige vrouw in kritieke toestand aan in haar woning in de Waterstraat in Bavikhove. Ze vocht gisteren nog voor haar leven.

Wat er precies in het huis is gebeurd, is onduidelijk. Het parket van Kortrijk communiceerde gisteren niet over de zaak. Maar volgens welingelichte bronnen zou het om een gezinsdrama gaan. Familieleden van het bejaarde koppel vernamen hetzelfde verhaal. “Vorige maand leek alles nog goed te gaan”, zeggen Nadine Devos en Willy Remmerie, verre familie en goede vrienden van Jacques en Jacqueline. “Op 12 februari gaf Jacques nog een feestje voor zijn verjaardag. We maakten plezier.”

Tegenslag te veel

Maar toen ze een drietal weken geleden opnieuw bij het koppel langsgingen, was de sfeer helemaal omgeslagen. Jacques was ziek. Hij had een zware hoest en een longontsteking en wilde niet meer eten. “Hij zat in zijn zetel en was opvallend stil. Hij zei bijna geen woord. Ook zijn vrouw was ziek zei hij, maar dat was er niet aan te merken.” In dezelfde periode kende het koppel wat tegenslagen. Ze werden geconfronteerd met een schoorsteenbrand en er stond plots water in hun kelder.

“Hij zei tegen zijn buren dat hij nooit geluk had, dat hij het niet meer zag zitten en liever zou doodgaan. ‘Mijn vrouwtje maakt eten, maar ik eet niet meer’, vertelde hij. Het waren de tegenslagen te veel wellicht, want hun vorig huis was ook al afgebrand”, aldus Nadine. Volgens de vrouw wilde Jacques waarschijnlijk samen met zijn Jacqueline uit het leven stappen. “Hij zal gewild hebben dat ze met hem meeging, maar waarschijnlijk heeft ze tegengeprutteld. Wat er is gebeurd, is ook voor ons nog een vraagteken. We wachten op informatie van de politie.”

Benidorm

Jacques vertrok na het laatste gesprek met zijn vrouw met zijn Mercedes Cabrio. Aan de Gavers stapte hij uit het leven. Dat het zover zou komen, zagen Nadine en Willy niet aankomen. “Het was een man die graag plezier maakte, we zijn er niet goed van”, zuchten ze. “Ze waren altijd samen, fietsten nog vaak. We zijn nog samen met hen op reis geweest. Bijna ieder jaar gingen ze naar Benidorm. Vroeger met de caravan, de laatste twee jaar met de mobilhome. Maar nu zag hij dat niet meer zitten, het was te ver, zei hij.”

Jacques en Jacqueline zijn ook in Hulste goed bekend. Ze baatten er jarenlang de voetbalkantine van Hulste Sportief uit. Ze hadden geen kinderen. Het labo van de federale gerechtelijke politie onderzocht na de feiten nog urenlang hun woning.

INFO

INFOWie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 en www.zelfmoord1813.be.