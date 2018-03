Politie waarschuwt scholen voor controles in zone 30

Hasselt -

De politie Limburg Regio Hoofdstad heeft aan alle scholen een brief verstuurd om snelheidscontroles in zone 30 aan te kondigen. Scholen worden gevraagd om de ouders op de hoogte te brengen van de flitscontroles in de schoolomgeving. Eind april start de strenge aanpak. In aanloop komen er informatieve borden in de omgeving van de scholen. De politie laat weten dat het niet mogelijk is om in elke zone 30 een flitswagen op te stellen. “Soms zijn er wegversmallingen of is er geen plaats langs de weg om ons op te stellen. Onze politiewagen mag ook niet op het voetpad parkeren natuurlijk”, verduidelijkt Dorien Baens van politie LRH. Op plaatsen waar er geen ruimte is in zone 30 zal de politie zich daarbuiten opstellen voor snelheidsmetingen. U bent gewaarschuwd.