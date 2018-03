EU roept ambassadeur in Rusland terug voor overleg

Brussel - De Europese staatshoofden en regeringsleiders hebben beslist om de ambassadeur van de Europese Unie in Rusland terug te roepen voor overleg, na de gifaanval op oud-dubbelspion Sergei Skripal en zijn dochter in het Britse Salisbury begin deze maand. Dat heeft de Nederlandse premier Mark Rutte in de nacht van donderdag op vrijdag bevestigd.

Op de Europese top in Brussel stond het debat over de gifaanval van 4 maart en dan vooral over de gezamenlijke Europese reactie erop donderdagavond op de agenda. Na een debat van meer dan twee uur onderschreven alle 28 leiders de stelling van de Britse premier Theresa May dat Rusland verantwoordelijk is voor de dubbele moordpoging.

Volgens een bron van het Franse persagentschap AFP overwegen ook meerdere lidstaten om Russische diplomaten het land uit te zetten.