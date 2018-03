F1-wereldkampioen Lewis Hamilton zorgt voor racismerelletje

Lewis Hamilton heeft al meteen tijdens het eerste raceweekend van het nieuwe F1-seizoen voor een racismerelletje gezorgd.

Hamilton plaatste op Instagram een video waarin hij de F1-paddock filmde en waarop hoofdzakelijk blanke mensen te zien zijn. Daarbij vermelde Hamilton vervolgens een niet mis te verstaan bijschrift.

“Er is amper diversiteit in de Formule 1, er is bijna niets veranderd in de elf jaar dat ik in de sport zit," aldus Hamilton.

Tegelijkertijd deed hij in dezelfde post op Instagram een soort van oproep: "Kinderen, mensen, er zijn zoveel jobs in deze sport. Ongeacht je etniciteit of achtergrond, iedereen kan er goed in zijn. #Diversiteit #Jij kan het ook.”

Kort nadat de post verscheen op Instagram-stories werd hij verwijderd. Uiteraard te laat om de verdere verspreiding op het internet te voorkomen.

Red Bull-teambaas Christian Horner was het niet eens met Hamilton. Volgens Horner is er wel degelijk veel veranderd in de Formule 1 en hij vindt de opmerking van Hamilton belachelijk en ongepast.

"Ik heb nog niet echt geteld maar ik kan zeggen dat de Formule 1 echt wel multicultureel is. Kijk maar eens naar de teams en hun garages. Ik vind het bovendien een beetje gek dat hij op een donderdag zo'n punt wil maken, een dag waarop je niet kan zien wie de race allemaal bijwoont en waarop er minder mensen rondlopen."

Het is trouwens niet de eerste keer dat Hamilton racisme ter sprake brengt in de F1. Tijdens de GP van Monaco in 2011 werd Hamilton twee keer bestraft. Na afloop van de race uitte Hamilton stevige kritiek op de stewards en vroeg hij zich openlijk af waarom hij twee keer werd bestraft: "Misschien is het omdat ik zwart ben?"

Het is het zoveelste incident met Hamilton op sociale media. De Brit staat erom bekend veel te delen met zijn fans en dat zorgt al eens voor 'ongepaste posts' op stevige kritiek op wat hij doet in zijn vrije tijd.

Enkele maanden gelden kreeg Hamilton veel kritiek omdat hij zijn neefje in een prinsessenjurk had gezegd dat jongens geen prinsessenjurk horen te dragen. Vervolgens verdwenen de posts van Hamilton op Twitter en Instagram. Volgens Hamilton was het al langer gepland dat hij al zijn posts op sociale media zou verwijderen, al gaf de Brit nadien wel toe dat het toevallig op een goed moment kwam.

Hamilton liet toen ook weten dat hij voorzichtiger zou omspringen met wat hij op zou delen op de sociale media ...

