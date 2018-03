Vleesverwerker verkocht Frans rundvlees als Belgisch Witblauw

De Moeskroense vleesverwerker Debaenst verkocht in 2012 Frans rundvlees als vlees van Belgische Witblauw-runderen. De warenhuisketen Lidl verbrak daarom zijn contract met het bedrijf. Dat bericht L’Echo vrijdag.

Foto: Photo News

In oktober 2012 meldde een werknemer van Debaenst aan de winkelketens Colruyt en Lidl dat de vleesverwerker hen Frans vlees als Belgisch had verkocht. Lidl liet daarop een audit uitvoeren, zette de samenwerking stop en haalde alle betrokken producten uit de winkelrekken. Colruyt bevestigt dat inkopers “geruchten” hadden opgevangen, maar zegt geen slachtoffer te zijn geweest van de fraude.

In een reactie zegt Kurt Debaenst, CEO van de gelijknamige vleesverwerker, dat het om een “oude geschiedenis” gaat. Volgens hem was er een discussie met Lidl over het feit of koeien met een andere kleur die aan het ras gelinkt zijn, ook als Witblauw mogen worden beschouwd.