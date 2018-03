“Leger manipuleert ook aankoop drones”

Niet alleen in het dossier van de F-16’s, maar ook in het aankoopdossier voor nieuwe drones zou de luchtmacht informatie hebben achtergehouden. Uit documenten die De Morgen kon inkijken, blijkt dat drie maanden na de projectoproep het leger nog maar één speler overhield en de andere van het lijstje had geschrapt.

De luchtmacht is op zoek naar vervangers voor zijn huidige Israëlische drone. In februari vorig jaar verspreidde defensie een oproep aan de industrie, waarop drie bedrijven reageerden. Al in mei had een werkgroep binnen de luchtmacht haar beslissing klaar. De twee Israëlische inzendingen werden van tafel geveegd en enkel het Amerikaanse toestel bleef over: de Predator B van General Atomics.

Foto: BELGA

Eind januari keurde de Kamercommissie legeraankopen de aankoop goed van vier Amerikaanse drones. De commissieleden konden enkel beslissen over het Amerikaanse toestel. De reden die daarvoor werd aangehaald door defensie was een mogelijk probleem voor de andere kandidaten om een Europees certificaat te bemachtigen.

Dat klopt echter niet, stelt Elbit, een van de Israëlische mededingers. Volgens het bedrijf is er ook in dit dossier informatie achtergehouden voor het kabinet van minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA), want Elbit zou meerdere keren aan defensie duidelijk hebben gemaakt dat de certificatie in orde kwam en had ook bewijzen overgemaakt. “De defensiestaf heeft ons ingelicht dat je niet certificeerbaar bent”, kreeg het bedrijf naar eigen zeggen toch te horen op het kabinet nadat de beslissing was genomen.

“Ook in dit dossier duwt defensie de politiek in de gewenste richting. Het lijkt een structureel probleem dat militairen zelf aan politiek doen en zich willen verzekeren van het beste, leukste, maar ook duurste speelgoed”, reageert Wouter De Vriendt, lid van de commissie Defensie voor Groen.