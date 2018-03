Trump vervangt veiligheidsadviseur McMaster door voormalige VN-ambassadeur

Het Witte Huis stelt dat de personeelswissel - waarover The Washington Post vorige week al berichtte - een gezamenlijke beslissing is. “Ik heb het genoegen om aan te kondigen dat John Bolton vanaf 9 april mijn nieuwe nationaal veiligheidsadviseur zal worden”, luidt het in een tweet van Trump. “Ik ben erg dankbaar voor de dienstbaarheid van generaal H.R. McMaster, die zijn job uitstekend heeft gedaan en die voor altijd mijn vriend zal blijven.”

I am pleased to announce that, effective 4/9/18, @AmbJohnBolton will be my new National Security Advisor. I am very thankful for the service of General H.R. McMaster who has done an outstanding job & will always remain my friend. There will be an official contact handover on 4/9.