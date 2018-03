Hamilton begint nieuw F1-seizoen als snelste, Vandoorne tiende

Tijdens de eerste oefensessie van het nieuwe F1-seizoen 2018 heeft Lewis Hamilton in Australië de snelste tijd gereden. Onze landgenoot Stoffel Vandoorne reed de tiende tijd.

Om 2u Belgische tijd ging het licht op groen en ging de eerste oefensessie voor de GP van Australië, en daarmee ook het F1-seizoen 2018, echt van start. De meeste rijders gingen meteen de baan op voor een zogenaamd 'installatierondje', waarna ze terugkeerden naar de pitlane.

Daar waar de meeste rijders snel daarna opnieuw op de baan te vinden waren beperkten Alonso en onze landgenoot Stoffel Vandoorne zich in de McLaren tot enkele installatierondjes. Na een uur waren Alonso en Vandoorne de enige rijders zonder rondetijd achter hun naam. Een probleem met de uitlaat van Alonso zijn McLaren zorgde ervoor dat ook Vandoorne uit voorzorg in de pitbox van McLaren bleef staan.

Tijdens het laatste half uur kwamen beide McLarens echter wel in actie en dat resulteerde uiteindelijk in een achtste tijd voor Alonso en een tiende tijd voor Stoffel Vandoorne. Ondanks de problemen een bemoedigende eerste sessie dus voor McLaren

Helemaal bovenaan waren beide Mercedes-bolides terug te vinden. Regerend wereldkampioen Lewis Hamilton liet met 1:24.026 de snelste tijd noteren, teamgenoot Valtteri Bottas volgde op een halve seconde.

Max Verstappen was achter de beide Mercedes-rijders 'best of the rest', al moest de Nederlander al meer dan zeven tienden toegeven op Hamilton. Na Verstappen volgden beide Ferrari's en teamgenoot Daniel Ricciardo.

1. Lewis Hamilton Mercedes 1:24.026 27

2. Valtteri Bottas Mercedes 1:24.577 +0.551 29

3. Max Verstappen Red Bull Racing 1:24.771 +0.745 26

4. Kimi Räikkönen Ferrari 1:24.875 +0.849 23

5. Sebastian Vettel Ferrari 1:24.995 +0.969 22

6. Daniel Ricciardo Red Bull Racing 1:25.063 +1.037 25

7. Romain Grosjean Haas F1 1:25.730 +1.704 24

8. Fernando Alonso McLaren 1:25.896 +1.870 16

9. Carlos Sainz jr Renault 1:25.922 +1.896 23

10. Stoffel Vandoorne McLaren 1:26.482 +2.456 15

11. Pierre Gasly Toro Rosso 1:26.494 +2.468 25

12. Sergey Sirotkin Williams 1:26.536 +2.510 25

13. Nico Hülkenberg Renault 1:26.583 +2.557 25

14. Esteban Ocon Force India 1:26.605 +2.579 30

15. Lance Stroll Williams 1:26.636 +2.610 30

16. Sergio Perez Force India 1:26.767 +2.741 26

17. Kevin Magnussen Haas F1 1:27.035 +3.009 13

18. Brendon Hartley Toro Rosso 1:27.745 +3.719 16

19. Marcus Ericsson Sauber 1:27.964 +3.938 28

20. Charles Leclerc Sauber 1:28.853 +4.827 28

