Roger Federer: “Nummer één van de wereld blijven is niet het grote doel”

Voor Roger Federer is het slechts een klein doel nummer één van de wereld te blijven. Niet meer. Dat verklaarde de Zwitser donderdag in de marge van het Masters 1.000-toernooi in Miami, waar hij de titelverdediger is. Federer moet de kwartfinales bereiken in Miami om dat ‘mini-objectief’ te halen.

“De eerste plaats op de ATP-ranking zit wel een beetje in mijn hoofd, maar daar stopt het”, opende Federer. “Het is een ‘mini-objectief’. Het zou leuk zijn om nummer één te blijven, maar ook niet meer. Om eerste te blijven moet ik wedstrijden winnen. Het helpt me te motiveren, maar als ik de eerste plaats kwijtraak, is het ook niet het einde van de wereld.”

Indien Federer voor de kwartfinales wordt uitgeschakeld, neemt Rafael Nadal, die out is met een beenblessure en niet deelneemt in Miami, de eerste plaats opnieuw over. “Het doel was opnieuw nummer één te worden”, vervolgde Federer. “Hetzij in Rotterdam, hetzij in Dubai of Indian Wells. Mijn zege op de Australian Open had voor kansen gezorgd.” De Zwitser bereikte zijn doel al in Rotterdam.

Hij gaf verder te kennen zich goed in zijn vel voelen, ondanks de nederlaag in de finale tegen de Argentijn Juan Martin del Potro vorige zondag op het Masters 1.000-toernooi in Indian Wells. “Fysiek heb ik enkele dagen nodig om te recupereren na zo’n finale. Mentaal zit het snor, omdat ik vind dat ik een goed toernooi achter de rug heb.”