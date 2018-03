Amerikaanse politieagenten houden iPhone voor wapen en schieten ongewapende zwarte neer

In de Amerikaanse staat Californië hebben twee politieagenten een ongewapende Afro-Amerikaan in de tuin van zijn grootmoeder doodgeschoten. Zij zeggen ervan uit te zijn gegaan dat de 22-jarige gewapend was. Maar in werkelijkheid is naast zijn lijk enkel een iPhone gevonden. In totaal schoten de wetsdienaars twintig keer op de man die ter plaatse overleed.

Het incident waarover Amerikaans media donderdag hebben bericht, deed zich al zondagavond voor, na intrede van de duisternis. De agenten hadden op een noodoproep gereageerd volgens dewelke een verdachte meerdere autoruiten had ingeslagen en zich dan in een tuin had verborgen.

Woensdag is materiaal van de lichaamscamera’s van de agenten alsmede beelden vanuit een helikopter vrijgegeven. Er is te zien hoe de twee het vuur openen zonder zich als politiemensen kenbaar te maken.

In de VS is er lang een debat rond politiegeweld tegen zwarten.