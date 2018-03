Limburgs N-VA-Kamerlid hard aangepakt na tweet over aanslagen in Brussel: “Degoutant”

N-VA-Kamerlid Karolien Grosemans uit Herk-de-Stad wordt op Twitter hard aangepakt na een tweet waarin ze stilstaat bij de aanslagen die twee jaar geleden plaatsvonden in Brussel. Vooral de foto die ze bij haar boodschap gebruikte, stoot veel mensen tegen de borst. Op die foto zijn immers lichaamsdelen van slachtoffers te zien. “Smakeloos” en “degoutant” luidt het onder andere in de vele reacties.

Exact 2 jaar geleden waren er de gruwelijke aanslagen van IS in Zaventem en Brussel. Toch even stil bij staan! Vandaag is het kalifaat van de kaart geveegd en zijn onze straten terug veiliger. Blijkbaar zijn we al vergeten wie daarvoor gezorgd heeft. pic.twitter.com/f1iKlHQq8Q