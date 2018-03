LUMMENDe Lummense kmo Prefamac, wereldspeler in de niche van chocolademachines, heeft zopas een investering van 2 miljoen euro afgerond. Dat is evenveel als de omzet van het bedrijf. “Maar het is nodig om op het hoogste wereldniveau te kunnen blijven meedraaien”, zegt CEO Myriam Schepers.