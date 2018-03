BrusselPremier Michel (MR) heeft in de Kamer gezegd dat de vervangingsprocedure voor de F-16 doorgaat, maar “dat er geen beslissing wordt genomen voordat er volledige duidelijkheid is over het beslissingsproces en over de mogelijke opties.” Daarmee sluit hij een tijdelijke verlenging van de levensduur van de F-16’s niet uit.