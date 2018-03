“Dit zat eraan te komen”

ITTRE/HASSELT Michel Lelièvre (47), de vroegere kompaan van Marc Dutroux, heeft de toelating gekregen om elke drie maanden voor de duur van 48 uur de gevangenis van Ittre te verlaten. In de praktijk komt het erop neer dat hij telkens twee dagen en twee nachten buiten de gevangenis mag doorbrengen om zich voor te bereiden op zijn komende vrijlating. Begin deze maand is Lelièvre zo al eens buiten de gevangenis geweest. Waar zijn verblijfplaats is, is tot nog toe een goed bewaard geheim.