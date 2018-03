“Ben hier al een ancien”

Datovoc Tongeren start morgen haar drieluik in play-off 2 met een uitwedstrijd bij Zoersel, dat vorig weekend nog met 3-1 verloor in As. Lotte Penders zorgt bij Zoersel voor een Limburgse tint. De 24-jarige aanvalster is een jeugdproduct van Tongeren, speelde meerdere seizoenen voor de hoofdmacht van Datovoc en woont in de Tongerse deelgemeente Rutten. “Ondanks mijn vrij jeugdige leeftijd ben ik bij Zoersel al een ancien.”