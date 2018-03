“We bereiken nog altijd maar 1 op de 10 armen”

HASSELTExact 25 jaar geleden stond Hasselaar Roger Van Diest (80) mee aan de wieg van de Limburgse Voedselbank. Als voorzitter zag hij de Voedselbank groeien en steeds meer hongerige monden voeden. “Bij de oprichting in 1993 zamelde we 50 ton voedsel in voor 1.600 hulpbehoevenden, maar vorig jaar was dat al 1.237 ton voeding voor 11.254 mensen”, zegt Roger Van Diest, die zich al 25 jaar belangeloos inzet voor de armsten van onze provincie. Met het zilveren jubileum van de Voedselbank en zelf 80 jaar op de teller zet hij nu een stap opzij. “Maar als ze me nodig heb, mogen ze mij altijd bellen”, grinnikt hij.