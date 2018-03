Eupen verschijnt op 4 april voor licentiecommissie

KAS Eupen zal op 4 april voor de licentiecommissie van de Belgische Voetbalbond (KBVB) haar licentiedossier verdedigen. Dat maakte de Duitstalige club donderdag bekend op haar website.

“De club heeft haar licentiedossier binnen de gestelde termijnen ingediend bij de KBVB”, stellen de Panda’s. “Dat werd vervolgens doorgegeven aan de licentiecommissie, die de club nu op 4 april uitnodigt voor een laatste verdediging. De club, die van mening is het dossier naar behoren te hebben ingediend, kijkt sereen vooruit naar deze ontmoeting.”

“De definitieve beslissing over het toekennen van de licenties valt in de week van 9 tot 13 april”, vervolgt de club. “De geruchten dat licenties nu al zijn toegekend of geweigerd zijn dan ook ongegrond.”

Eupen verzekerde zich op de slotspeeldag van de reguliere competitie met een gecontesteerde 4-0 zege tegen Moeskroen van het behoud. KV Mechelen won tegelijkertijd eveneens van Waasland-Beveren (2-0), maar zakt omwille van een minder gunstig doelsaldo naar 1B.

(belga)