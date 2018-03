Nummer één van de wereld heeft ruim twee uur nodig om vroegtijdige aftocht af te wenden in Miami

De Roemeense nummer één van de wereld, Simona Halep, is donderdag in de tweede ronde van het WTA-toernooi in Miami ontsnapt aan de uitschakeling.

Halep haalde het na ruim twee uur tennis in drie sets (3-6, 6-3 en 7-5) van de taaie Française Oceane Dodin (WTA 98). In de laatste set liet Dodin een 4-2 voorsprong schieten.

In de derde ronde wacht voor Halep een confrontatie met de Poolse Agnieszka Radwanska (WTA 32), die eerder op de dag in twee sets (6-3 en 7-6 (7/4)) te sterk was voor Alison Van Uytvanck (WTA 51).

(belga)