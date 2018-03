Israëlische tiener plast op gedenkteken in concentratiekamp Auschwitz

Een 19-jarige Israëli heeft woensdag in het voormalige concentratiekamp Auschwitz-Birkenau II geürineerd op de trappen van een gedenkteken voor slachtoffers van het kamp. Na een urenlang verhoor kreeg de jongeman een boete van 1.200 euro.

Het incident vond rond 13 uur plaats aan het monument vlakbij de ruïnes van de crematoria. Volgens artikel 261 van het Poolse Strafrechtwetboek krijgt elke persoon “die een monument of een andere openbare plaats ingericht voor de herdenking van historische gebeurtenissen of personen schendt”, een boete of een gevangenisstraf.

Bartosz Bartyzel, woordvoerder van het concentratiekamp, reageerde ontzet toen hij weet kreeg van het incident. “Ik kan me geen soortgelijke gebeurtenis met een Israëlische staatsburger herinneren”, zei hij aan de Poolse nieuwssite Polityce. Hij was dan ook blij dat het museumpersoneel snel en efficiënt reageerde toen ze de jongeman aan het werk zagen. “Ze hebben de bewaking gewaarschuwd, die de tiener vasthield tot de politie arriveerde.”

Na een urenlang politieverhoor legde het Poolse Openbaar ministerie hem een boete op van zo’n 1.200 euro. De jongen is intussen ook opnieuw vrijgelaten.