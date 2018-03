Peuter blijft met sjaal hangen op glijbaan en stikt bijna

Willebroek - De tweejarige Elifnur Dundar is begin deze week door het oog van de naald gekropen. De peuter was aan het spelen op de glijbaan van haar school in Willebroek, maar bleef met haar sjaal hangen en verstikte zichzelf bijna. Door de snelle reactie van het schoolpersoneel werd erger vermeden.

Moeder Canan Dundar (27) is vier dagen na het voorval in basisschool de Tovertuin nog steeds flink aangeslagen en zit vooral met heel wat vragen over wat er precies is gebeurd. “Ik kreeg maandagmiddag ...