Meer dan vier jaar cel voor vals slachtoffer van aanslag in Bataclan

Een 49-jarige vrouw die zich valselijk als een slachtoffer van de aanslag van 13 november 2015 in de Parijse concertzaal Bataclan had voorgesteld is donderdag tot vier jaar en een half cel veroordeeld.

Reeds drie keer voor zwendel veroordeeld, riep de vrouw zich in februari 2016 tot slachtoffer van de aanslag in Bataclan uit. Zij was al lid geworden van de slachtofferorganisatie Life for Paris, meteen na de oprichting in 2015. Als vrijwilligster knoeide ze met papieren om als slachtoffer te kunnen gelden.

Ze slaagde in haar opzet en kreeg in totaal meer dan 38.000 euro, onder andere van de ziekenkas, toegekend. Een poging om ook het stadhuis van Parijs op te lichten faalde.

Uiteindelijk begon de slachtofferorganisatie onraad te ruiken. In de herfst van vorig jaar werd de vrouw aangegeven.

Tussen 21 november 2016 en 1 december 2017 zijn al elf mensen veroordeeld wegens poging tot oplichting en twee voor oplichting in verband met het jihadistisch geweld.

Bij de aanslagen in de Bataclan en Saint-Denis kwamen 130 mensen om, honderden anderen raakten gewond.