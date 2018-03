Lummen -

Een veulen dat dinsdag in paardenkliniek Equitom in Meldert (Lummen) werd geboren, heeft zijn moeder verloren. Het diertje wordt momenteel verzorgd in de kliniek, maar dat kost handenvol geld. Daarnaast moet ook een pleegmoeder voor het veulen gezocht worden. Liefst gaat het om een merrie die zelf een veulen verloren heeft. Op sociale media is intussen een actie opgestart.