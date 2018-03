Voor een appel en een ei naar the Big Apple

Hasselt -

Vliegen naar New York was nog nooit zo goedkoop. Wie vandaag bij Brussels Airlines een retourvlucht richting de ‘Big Apple’ boekt, is voor net geen 270 euro geholpen. “Het gevolg van een overcapaciteit op Europese vluchten richting New York”, weet professor en transporteconoom Wouter Dewulf (UAntwerpen).