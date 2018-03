Instagram komt met update waar veel gebruikers blij van zullen worden

Een tijdje geleden nam Instagram de beslissing om foto’s voortaan niet meer in chronologische volgorde weer te geven, tot groot ongenoegen van vele gebruikers. Dankzij een update maakt het bedrijf nu gedeeltelijk komaf met die verandering.

Het algoritme dat zogenaamde populaire en relevante foto’s bovenaan plaatst, blijft nog steeds bestaan. Al zal er nu ook meer aandacht komen voor recente foto’s, zodat er minder foto’s van pakweg vijf dagen oud op je tijdlijn zullen verschijnen.

“We hebben rekening gehouden met jullie feedback, dus we proberen jullie bij deze verandering te garanderen dat nieuwe foto’s snelle bovenaan je nieuwsoverzicht zullen opduiken”, staat er te lezen in een blogpost. “Met deze veranderingen zal je overzicht er actueler uitzien en hoef je tegelijk geen enkel moment te missen waar je veel om geeft. Als je beste vriendin dus een selfie deelt van haar vakantie in Australië, zal je die foto nog steeds te zien krijgen wanneer je pas enkele uren later je app opent.” Bovendien verzekert Instagram dat je recente foto’s voortaan ook kan bekijken via de “nieuwe posts”-knop.

Met deze veranderingen hoopt Instagram tegemoet te komen aan de klachten die al een tijdje de ronde doen over de app. De tijdlijn zou namelijk suf aanvoelen, omdat je vaak al wat oudere foto’s te zien krijgt. Toch had Instagram er destijds een valabele uitleg voor: het wou meer relevante foto’s laten zien, al hadden gebruikers daar duidelijk geen boodschap aan.

De nieuwe update zou er heel binnenkort moeten komen, zo laat Instagram nog weten.