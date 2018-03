Debuut Bonfire Lakes is meteen ‘afscheidsplaat’: “Ik krijg enkel melancholische liedjes uit mijn gitaar”

Genk - Het had wat voeten in de aarde, maar met ‘Leaves’ heeft het Genkse Bonfire Lakes eindelijk een debuutplaat uit. Het is meteen een ‘afscheidsplaat’ geworden. “Want dat is het thema dat door alle nummers loopt”, aldus frontman Marino Roosen. Vanavond stellen ze die plaat voor in het Hasseltse Café Café, later volgt nog een optreden op Little Waves in Genk.

“Veel artiesten beginnen met een break-upplaat, wij met een afscheidsplaat.” Marino Roosen kan ermee lachen. Niet dat de frontman van de melancholische Americanaband Bonfire Lakes nu meteen er de stekker wil uittrekken met het releasen van ‘Leaves’. “Toen ik de teksten afdrukte om de nummers in te zingen, merkte ik dat er een thema doorheen liep: afscheid”, zegt de zanger van de Genkse band. “Daarom hebben we het grappend een ‘afscheidsplaat’ gedoopt. Waarover het dan gaat? Mensen die sterven, relaties die sneuvelen of in het slop geraken. Dingen die uit het leven gegrepen zijn, ook al zijn ze niet altijd autobiografisch.”

Bitterzoet

Een voor de hand liggende vervolgvraag: is Marino Roosen dan een melancholische mens? “Duidelijk wel, hé. (lacht) Maar het is niet dat ik permanent depressief ben, hé: melancholie is bitterzoet. Het is de lach met de traan, en de traan doorbroken met een lach. Ik hoor dit soort muziek nu eenmaal graag. En als ik een gitaar vastpak, merk ik dat ik steeds zulke nummers maak.”

“In de zomer gaan we trouwens een EP opnemen, met nummers die specifiek over de dood gaan. Het zijn liedjes die voortkomen uit de overlijdens van dierbaren: mijn grootmoeder, en mijn vader, die anderhalf jaar geleden overleed.”

Thomas Buffel

‘Two Sisters’, de prachtige eerste single uit ‘Leaves’, is een nummer dat een jaar of twee geleden al opdook in livesessies. Het had heel wat voeten in de aarde voor ‘Leaves’ erop neerdwarrelde. “We zijn er met volle moed aan begonnen, maar al snel bleven we eraan schaven, kwamen er agendaproblemen tussen gefietst”, aldus Roosen. “We hadden ook geen deadline. Dat maakt dat het allemaal wat langer duurde.”

Foto: HBvL

Dat heel wat (ex-)bandleden hun sporen ergens anders begonnen te verdienen, hielp ook niet. Gitarist Lennart Janssen heeft met Statue net een derde plaat uit, Daan Schepers bast nu bij Bazart en Warhola, huidige tweede stem Sarah Pepels won net met Portland De Nieuwe Lichting van Studio Brussel. Nu is Cis De Gendt, drummer bij Limbomania-winnaar Fornet, gerekruteerd om achter de trommels plaats te nemen. Het heeft wat weg van een deurenkomedie. “Het voelt inderdaad wel soms aan als een klucht. Ach, het verhoogt ons dEUS-gehalte”, lacht Roosen. “Maar ik ben ook blij dat Bonfire Lakes een springplank kan zijn.”

Voelt de 40-jarige Roosen zich dan een vaderfiguur? “Ik las laatst een interview met Thomas Buffel, en die verwoordde het treffend. Men vroeg hem hoe het was om op “zijn leeftijd” met jonge spelers op hetzelfde veld te staan. Hij zei: ‘Dat we met andere dingen bezig zijn naast het veld is niet meer van tel zodra we erop stappen.’ Het is net zo in een band: Ik kom uit een andere leefwereld - heb een vrouw en kinderen - maar zodra de eerste noot gespeeld wordt, maakt dat allemaal niets meer uit.”

Bonfire Lakes, ‘Leaves’, eigen beheer. Verkrijgbaar bij Gigaswing Hasselt of via www.bonfirelakes.com