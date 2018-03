Tim en Cherish hebben dan wel geen seks, ze hebben ook weinig tact op ‘Temptation Island’

Verliefde mensen durven zichzelf al eens belachelijk maken. Sommigen doen een huwelijksaanzoek op de top van een hoge berg, anderen tatoeëren de naam van hun lief op hun billen. Maar sinds ‘Temptation Island’ heeft de definitie van een verliefde dwaas een nieuw gezicht en een nieuwe naam. Timmeke timmeke, wat doe je nu?

Opgelet, spoilers! Lees niet verder als je de negende aflevering van Temptation Island nog wil bekijken.

“Er zijn gevoelens tussengekomen”, is Tims excuus. Daar heeft hij toch geen controle over? Waarom zou hij immers twaalf dagen op zijn tanden bijten als hij ook gewoon lekker met zijn crush in bed kan kruipen?Vervelend wel dat er camera’s hangen, maar ook daarvoor heeft Tim een excuus: “hij wil gewoon eerlijk zijn”. Die arme jongen kan het wellicht niet helpen dat niemand hem ooit het verschil tussen ‘eerlijk’ en ‘tactloos’ uitgelegd heeft. We doen bij deze een poging: met een andere vrouw in bed kruipen terwijl je een vriendin hebt: dat is niet ‘eerlijk’. Je met die vrouw als een koppel gedragen terwijl er nog een foto van je vriendin op je nachtkastje staat: dat is tactloos. Maar die nieuwe vrouw voor de camera sleuren om ze virtueel voor te stellen aan je vriendin met de gevleugelde woorden: “Ik val zelfs niet op blond en ze heeft een smalle kont”? Dat is niet tactloos, het is onmenselijk. Eén principe heeft Tim wel: “Knabbel en Babbel hebben geen seks. Uit respect voor de mensen thuis en uit respect voor Deborah”. De mensen thuis danken je, Tim, al hadden we eigenlijk ook niet hoeven te weten wat je zelf van het formaat van je jongeheer vindt.

De wraak van de kleurplaat

Nu we het al over tattoos hadden: wist u dat een tattoo zetten het nieuwe vreemdgaan is? Tijdens de date neemt verleider Fabrizio wraak voor die keer toen Mezdi, het vriendje van Danielle, hem ‘kleurplaat’ noemde. Hij tekende op een feestje al een tattoo voor haar en zet die nu ook op haar lichaam. “Beter dan seks”, vindt hij het, want die tekening blijft voor eeuwig op haar lichaam staan.

Voor de andere verleiders gaat dit te ver. Vreemdgaan voor de camera is één ding, maar een tattoo? “Ik zou liever hebben dat mijn vriendin hier loopt te neuken!”, klinkt het. Danielle lijkt zich van geen kwaad bewust en is wél blij met haar nieuwe tattoo. Wat ze niet weet, is dat Mezdi op het andere eiland een dure eed heeft gezworen: “Als ze hem die tattoo laat zetten, tatoeëer ik mijn naam op zijn voorhoofd”. Het zou nog niet eens zo’n gek zicht zijn.

Mezdi verovert harten

Los van die uitspraak is Mezdi overigens sterk bezig aan een parcours waarmee hij het hart van Danielle en bij uitbreiding dat van Vlaanderen en Nederland wil terugwinnen. Niet alleen pakt hij Tim stevig aan over zijn gedrag (“Je mag je schamen!”), hij vertelt ook aan iedereen die het horen wil hoe gek hij is op Danielle. “Ik besef dat niet het perfecte vriendje ben geweest, maar ik wil haar niet verliezen door het programma”. En nét als je weer denkt dat het loze woorden zijn omdat hij weer gaat rondsluipen in het midden van de nacht, doet Mezdi wat niemand verwachtte: hij gaat in Tims kamer het T-shirt van Deborah verstoppen. “Je vriendje met een ander in bed zien liggen, is heftig. Maar als je daar nog een beetje schijnheilig je T-shirt naast ziet liggen, daar ga je kapot aan”. Kijk, Tim, dát bedoelen we met een beetje menselijkheid.

Deborah heeft ook een tattoo: “Strength is what we gain from the madness we survive”, staat er op haar arm. Ze zal hem nodig hebben, bij dat kampvuur volgende week.