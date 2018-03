Aanwinst Limburg United speelt met foto van overleden vader op schoen: "Ik kon altijd op hem rekenen"

Met Marvelle Harris heeft Hubo Limburg United een extra troef om de Leuven Bears van bondscoach Eddy Casteels te bekampen. Of Velle - hij verkiest aangesproken te worden met Velle in plaats van Marvelle - een versterking is, zal de toekomst uitwijzen. Vrijdagavond kan de Alverberg kennis maken met de 24-jarige Amerikaan. Wij stellen de shooting guard nu al aan u voor.