Van Uytvanck sneuvelt in tweede ronde van WTA Miami

Alison Van Uytvanck (WTA 51) is er donderdag niet in geslaagd zich te plaatsen voor de derde ronde van het WTA-toernooi in Miami (hardcourt/8.648.508 dollar). Van Uytvanck moest na een kleine twee uur tennis in twee sets (6-3 en 7-6 (7/4)) de duimen leggen voor de Poolse Agnieszka Radwanska (WTA 32). In haar eerste ronde had Van Uytvanck de maat genomen van de Oekraïense Kateryna Bondarenko (WTA 73).

Voor de 29-jarige Poolse, eindlaureate in Miami in 2012, wacht in de derde ronde een confrontatie met de winnares van het duel tussen de Française Oceane Dodin (WTA 98) en de Roemeense nummer één van de wereld Simona Halep.

Naast Van Uytvanck staan ook Elise Mertens (WTA 21) en Kirsten Flipkens (WTA 71) op de hoofdtabel in Miami. Mertens had vrij in de eerste ronde en wacht in de tweede ronde een confrontatie met de Amerikaanse Bernardo Pera (WTA 105). Flipkens klopte in haar eerste duel de Roemeense Mihaela Buzarnescu (WTA 39) en wacht nu een partij tegen de Britse Johanna Konta (WTA 14). Later op de avond komt Flipkens nog in actie in het dubbelspel in Miami. Aan de zijde van de Servische Nina Stojanovic wacht een duel tegen de Russisch-Oekraïense tandem Alla Kudryavtseva/Lyudmyla Kichenok.

Yanina Wickmayer (WTA 109) en Ysaline Bonaventure (WTA 137) sneuvelden in de kwalificaties in Florida.