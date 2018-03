"Zelfs toen hij in het ziekenhuis lag en niet meer uit bed kon, stuurde hij zijn kleindochter naar de bibliotheek”

Hasselt -

Hij deed zich voor als een man van het hoofd, maar eigenlijk was Eric Heidbuchel een man van het hart. Zijn hele leven bracht hij door tussen boeken, op zoek naar wijsheid en levenservaring. Naar moeilijke woorden ook, die hij met een heimelijk genoegen in gesprekken smokkelde. ‘Hij was de slimste thuis. Maar bij een gevoelige film of muziek liepen de tranen over zijn wangen.’