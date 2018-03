Heeft Naya opnieuw toegeslagen? Schaap doodgebeten in buurt van militair domein Leopoldsburg

Leopoldsburg -

Wolvin Naya, die zich sinds begin dit jaar ophoudt in en rond het militair domein van Leopoldsburg, heeft zich mogelijk opnieuw tegoed gedaan aan een schaap. Dat gebeurde in de nacht van dinsdag op woensdag in het grensgebied tussen Balen en Leopoldsburg. Eerder beet Naya ook al eens een schaap dood in Meerhout.